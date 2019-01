Ryanair lancia nuovo profit warning: è il secondo in quattro mesi

editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia low cost britannica Ryanair ha lanciato un nuovo profit warning, il secondo nel giro di quattro mesi, avvertendo che il calo delle tariffe peserà sui risultati, a dispetto della crescita più forte del traffico.

Il vettore guidato da Michael O’Leary ha aggiornato la guidance dell’esercizio 2018/2019, riducendo la stima di utile nel range di 1-1,1 miliardi di euro dal precedente di 1,1-1,2 miliardi indicato nelle previsioni formulate ad ottobre.Il risultato esclude sempre gli oneri “eccezionali” connessi alla startup Lauda rilevata nel luglio scorso, anche se le stime sugli oneri per questa unità sono stati ridotti da 150 a 140 milioni.

Il risultato sconta minori prezzi di listino, attesi in calo del 7% (la precedente stima indicava un -2%), mentre il traffico è atteso in crescita del 9% a 142 milioni di passeggeri, migliore della stima precedente di 141 milioni.

Il numero uno O’Leary ha però precisato: “Sebbene siamo delusi da questa guidance un po’ più bassa dell’esercizio, è positivo per il medio periodo il fatto che ciò sia il diretto risultato di tariffe aeree del secondo semestre inferiori alle attese, compensate da una crescita del traffico più forte del previsto, da prestazioni operative migliori in termini di costi e da più alte vendite per servizi accessori”.

Riconoscendo che quest’inverno c’è stata una sovracapacità delle rotte a breve raggio in Ue, il manager ha affermato che giocherà su un sistema tariffario più basso per battere la concorrenza.

O’Leary cita anche un’altra incognita, l’impatto della Brexit, che non consente di azzardare previsioni più lunghe per l’intero esercizio.