Ryanair lancia il weekend delle promozioni “Black Friday...

(Teleborsa) – Non solo abbigliamento ed elettronica tra le promozioni del “Black Friday”

Ryanair, per esempio, ha lanciato oggi una tre giorni di promozioni “Black Friday” che prevedono, durante il weekend, uno speciale sconto del 20% su 5 milioni di posti in vendita per viaggiare tra dicembre e aprile.

I voli saranno acquistabili fino alla mezzanotte (24:00) di domenica 26 novembre.

La “Black Friday” prevede inoltre uno sconto del 20% sui bagagli prenotati entro la mezzanotte di domenica.