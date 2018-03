Ryanair, la rotta su Lappeenranta esempio di opportunità intermodali

editato in: da

(Teleborsa) – La città di Lappeenranta, che sorge nel sud-est della Finlandia, sulle rive del lago Saimaa, si trova a circa 30 chilometri dal confine russo. Da oggi, mercoledì 28 marzo 2018, è collegata con volo diretto Ryanair (frequenza bisettimanale, mercoledì e sabato, tempo di volo 3 ore e 15 minuti con Boeing 737-800) con l’aeroporto di Milano/Bergamo. Si potrebbe trattare di uno tra i tanti collegamenti del network del vettore low cost irlandese sullo scalo orobico (87 rotte nella Summer 2018), ma in realtà rappresenta un esempio di varie opportunità intermodali.

Scegliere la destinazione di Lappeenranta, per chi parte dalla Lombardia, offre una serie di vantaggi logistici. E’ possibile, infatti, raggiungere Helsinki in sole due ore di treno. Sempre in treno si raggiunge comodamente San Pietroburgo. Inoltre, tra maggio e settembre sono possibili crociere sul Canale Saimaa fino a Vyborg, in Russia, e visitare San Pietroburgo senza visto per 72 ore.

Di contro, sull’itinerario opposto, sul volo da Lappeenranta è presumibile salgano passeggeri finnici e russi, proprio grazie alla vicinanza al confine tra i due Paesi, che possono così arrivare nel cuore della Lombardia e raggiungere il centro di Milano con una “corsa” in bus di 50 minuti.