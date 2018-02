Ryanair, la base a Trapani rimarrà chiusa

(Teleborsa) – La ex base a Trapani di Ryanair, che è stata chiusa a ottobre 2017, non sarà riaperta quest’estate a seguito della decisione dell’Aeroporto di Trapani di annullare il bando di gara per la promozione delle rotte.

I tre aeromobili basati a Trapani la scorsa estate – spiega Ryanair – saranno ricollocati in altre destinazioni del network della società low-cost, e, purtroppo, questo si tradurrà con la perdita di 18 rotte, circa 1.1 milioni di passeggeri all’anno e 820 posti di lavoro in loco.

Ryanair continuerà a servire quattro rotte (Baden Baden, Milano Bergamo, Francoforte Hahn e Praga) da/per Trapani con frequenza giornaliera/settimanale, che saranno tuttavia operate con aeromobili di Ryanair provenienti da altre basi, e non da Trapani.