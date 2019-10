Ryanair inaugura il 3° hangar di manutenzione a Milano Bergamo

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stato inaugurato oggi, 25 ottobre 2019, nell’area nord dell’aeroporto di Milano Bergamo, il terzo hangar Ryanair per la manutenzione dei propri aeromobili. Un investimento di oltre 2,5 milioni di euro, che crea 20 nuovi posti di lavoro in loco nel segmento high-tech fra ingegneri certificati, meccanici e personale di supporto.

Ryanair ha avviato quest’esperienza nel 2016, con il primo hangar, investendo oltre 4,5 milioni di euro in questo impianto all’avanguardia per la manutenzione degli aeromobili.

La stazione di manutenzione di Milano Bergamo, una delle oltre 70 in Europa, conta ora 3 hangar e oltre 100 ingegneri e tirocinanti, ed è la terza più grande struttura di questo tipo per Ryanair in Europa. Con i tre hangar viene a costituirsi il più importante polo di manutenzione di Ryanair nel sud-est Europa, con oltre 100 figure specializzate che svolgono questa attività quotidianamente e fanno capo a SEAS, azienda specializzata e certificata ENAC.

E’ intervenuto all’inaugurazione, assieme alle autorità locali, il Viceministro dell’economia e delle finanze, Antonio Misiani, che ha commentato con molta soddisfazione: “Per Bergamo e per l’Italia, l’inaugurazione di questo Hangar rappresenta un momento importante, un investimento da 4 milioni e mezzo di euro, molto personale qualificato, un consolidamento di una presenza di Ryanair sul territorio nazionale, che ne ha fatto in pochi anni la prima compagnia aerea. Il Governo è interessato a sviluppare questa partnership, crediamo molto nel trasporto aereo, nelle sue ricadute economiche e occupazionali. Ryanair e Sacbo Bergamo sono due storie di successo, che si sono intrecciate negli anni e che hanno aiutato Bergamo a diventare il terzo aeroporto d’Europa, è il frutto di un eccellente lavoro di squadra, oggi è una tappa importante e ci auguriamo che questa partnership cresca e continui nel futuro”.

Karsten Muhlenfeld, Direttore Area Tecnica Ryanair, ha dichiarato: “Poiché Ryanair è la compagnia numero uno in Italia e Milano Bergamo la nostra più importante base qui in Italia, dobbiamo assicurarci che abbiamo abbastanza capacità per poter sostenere e occuparci della manutenzione dei nostri aeromobili basati qui. Il terzo hangar renderà questo possibile e continueremo ad accrescere le nostre risorse qui per avere tutti i nostri aeromobili adeguatamente mantenuti”.

“Una mattinata molto importante” per Giovanni Sanga Presidente Sacbo, la società che gestisce lo scalo di Milano Bergamo. Giornata – ha affermato – che “vede il consolidamento tra la nostra società Sacbo ed questo aeroporto con Ryanair, uno dei vettori che ormai si colloca, anche a livello europeo, ma direi a livello internazionale, ai primi posti, con un ruolo importante in Italia e con un ruolo importante sulla nostra realtà territoriale. Questo è molto importante ci dice anche della volontà di investire, della volontà di guardare al futuro, della volontà di crescere in un rapporto stretto tra economia, occupazione e territorio, ma ci dice anche della volontà di investire con tecnologie avanzate, per quanto riguarda l’impatto che un’attività come questa e gli aeroporti possono determinare sui territori circostanti. Anche questo è un aspetto che noi abbiamo molto a cuore, ma insieme pensiamo allo sviluppo, alla tutela delle comunità ed alla tutela del disagio. Abbiamo davanti a noi un percorso impegnativo, ma guardiamo con molta fiducia e con molto entusiasmo”.