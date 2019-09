Ryanair, il 93% dei voli in orario ad agosto

editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair eccelle nella puntualità dei propri voli. Il 93% dei voli operati dal vettore irlandese nel mese di agosto è arrivato puntuale, dato che si confronta con l’89% di agosto 2018.

La compagnia attribuisce alla carenza di personale di gestione del traffico aereo la causa di ritardi su oltre 18.785 voli Ryanair a agosto, il dato peggiore finora del 2019. Solo 10 i voli cancellati (in calo rispetto ai 547 voli cancellati a Agosto 2018).

Positivi i risultati relativi all’esperienza dei clienti “Rate My Flight” del mese di agosto, in cui risulta che l’86% degli oltre 131.000 passeggeri ha valutato positivamente il proprio volo, registrando alte valutazioni per la cortesia dell’equipaggio (91%), il servizio a bordo (90%), la scelta di cibo e bevande (83%) e le procedure di imbarco (82%).