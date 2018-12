Ryanair farà volare 600mila passeggeri su Pescara

editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair ha lanciato oggi, 6 dicembre 2018, la sua programmazione per l’estate 2019 da Pescara che includerà 2 nuove rotte: Bucarest, novità dell’inverno confermata anche per la stagione estiva, e Praga, entrambe operate con doppia frequenza settimanale. L’offerta invernale di Ryanair dall’Aeroporto d’Abruzzo prevede invece 6 rotte, tra cui le due nuove per Bucarest e Praga, sempre con frequenza bisettimanale, come pure Malta. Con un totale di 11 rotte estive e 6 invernali, e 6 destinazioni in coincidenza via Milano Bergamo (Atene, Berlino, Budapest, Ibiza, Madrid e Manchester), Ryanair farà volare 600.000 passeggeri all’anno dall’aeroporto di Pescara, con una crescita del 20% su base annua.