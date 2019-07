Ryanair e il Turismo, Chiara Ravara a TLB sui 100 milioni di passeggeri a Milano/Bergamo in 17 anni

editato in: da

(Teleborsa) – Chiara Ravara è Head of Sales e Marketing (responsabile vendite e marketing) di Ryanair a Dublino, base di armamento della low cost irlandese. Il raggiungimento in 17 anni di 100 milioni di passeggeri in un solo aeroporto, Milano/Bergamo Orio al Serio, che fino al 2002 era un piccolo scalo aereo di provincia con un numero limitato di voli per poche destinazioni. Divenuto poi in un breve arco di tempo, dal punto di vista dell’aviazione commerciale, terzo aeroporto d’Italia e terza base in assoluto in Europa della più importante compagnia aerea “a basso costo” del vecchio continente grazie al connubio SACBO-Ryanair. Teleborsa ha incontrato a Orio al Serio la manager italiana che vive a Dublino:



Ryanair, 100 milioni di passeggeri qui a Bergamo da quando nel febbraio del 2002 la compagnia ha qui iniziato le operazioni…

“Dal febbraio 2002 con il nostro primo volo Bergamo-Francoforte siamo passati oggi da 360 mila passeggeri del 2002 a oltre 11 milioni di passeggeri trasportati quest’anno. Quindi in 17 anni 100 milioni di passeggeri, un successo notevole. Siamo passati da una rotta sola alle attuali oltre 90 destinazioni per l’operativo in corso. Davvero un connubio di successo quello tra Ryanair e l’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, anche per quanto riguarda i posti di lavoro generati: abbiamo creato, infatti, oltre 540 posti di lavoro con il nostro personale navigante basato a Bergamo e oltre 8000 posti di lavoro generati per il traffico generato con Ryanair”.

Un successo che si è esteso da Bergamo a macchia d’olio in Italia e in Europa…

“Orio al Serio è il nostro primo aeroporto in Italia, ma è anche il terzo per il nostro network dopo Londra e dopo Dublino. Ryanair ha trasportato oltre 150 milioni di passeggeri quest’anno, contribuendo alla crescita del traffico aereo e del turismo, soprattutto regionale. Abbiamo contribuito ad affermare Bergamo come destinazione turistica, non solo come una porta di accesso alla Lombardia e a Milano. Negli ultimi dieci anni sono aumentati del 70% i turisti intenazionali. Decisamente Ryanair ha contribuito a questo successo”.

Avete molte richieste da città dotate di aeroporti in Italia e all’estero perchè il vostro contributo al turismo è divenuto fondamentale…

“In Italia operiamo da e per 29 aeroporti, di cui 14 sono basi (dove i Boeing 737-800 trascorrono la notte per poi operare dal primissimo mattino, n.d.r.) e davvero copriamo tutto il territorio nazionale, non solo da aeroporti primari ma anche da quelli regionali che hanno maggiormente bisogno della spinta e del traffico diretto di Ryanair. Portiamo direttamente i turisti alle regioni e alle zone periferiche o meno accessibili”.

Programmi nel cassetto, novità?

“Abbiamo recentemente lanciato la programmazione invernale per Milano-Bergamo, quindi abbiamo lanciato 80 rotte in totale, di cui 9 nuove. Novità assolute per l’inverno saranno Marsiglia ed Agadir, quindi una crescita del 5% del traffico”.

Ryanair aveva ordinatto parecchi 737MAX, anche se non ha ancora ricevuto nessun esemplare. Per questo stop legato alle indagini, avete pensato ad un cambiamento di programma?

“Al momento non abbiamo nessun MAX in flotta e non ci riguarda per l’immediato, stiamo attendendo l’esito delle indagini delle autorità competenti e ovviamente ci regoleremo di conseguenza. Siamo certi della sicurezza dell’aeromobile, stiamo attendendo di poter ricevere i primi modelli”.

La possibilità di cambiare costruttore?

“Al momento non è un’ipotesi che stiamo valutado, siamo certi dell’affidabilità di Boeing che è stato nostro partner negli ultimi 34 anni“.