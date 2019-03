Ryanair, diritti di traffico per volare in Algeria

editato in: da

(Teleborsa) – Enac ha disposto l’affidamento a Ryanair dei diritti di traffico sulle rotte Italia-Algeria per i servizi da attivare entro la stagione Summer 2019. Quattro le frequenze settimanali dei voli che il vettore irlandese utilizzerà per collegare Milano Bergamo e Algeri. Ryanair è stata l’unica compagnia aerea a fare domanda ad ENAC per l’assegnazione dei diritti di volo tra il nostro e questo Paese del Nord Africa che si affaccia sul Mediterraneo.

Ora si attende di conoscere la data in cui inizierà il collegamento, che, secondo voci, potrebbe essere il 1 ottobre 2019. Ryanair rafforza così la propria presenza sull’aeroporto di Milano Bergamo, la sua più importante base del sud Europa, dove nel luglio 2017 ha introdotto i voli in coincidenza all’interno del proprio network. L’Algeria diventa il 32esimo Paese servito da Milano Bergamo, con 83 destinazioni estere, a cui si aggiungono 12 nazionali verso il sud e le isole.