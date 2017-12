Ryanair conferma che saranno riconosciuti i sindacati del personale di bordo

(Teleborsa) – Ryanair si sta muovendo per riconoscere i sindacati, iniziando già questa settimana incontri con i sindacati dei piloti in Irlanda, Germania e Portogallo. Nel corso del prossimo anno proseguiranno incontri con i sindacati dei piloti di altri Paesi dell’Unione Europea e anche con i sindacati del personale di bordo.

Il 15 dicembre 2017 Ryanair ha annunciato di aver scritto ai sindacati dei piloti in Irlanda, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Portogallo, invitandoli alle trattative per il loro riconoscimento come organi rappresentativi dei piloti Ryanair in ognuno dei questi paesi, purché vengano creati comitati di rappresentanza composti da piloti Ryanair per occuparsi delle questioni Ryanair, dato che Ryanair non intende avere relazioni con piloti che volano per compagnie aeree concorrenti in Irlanda o altrove.

Ryanair modificherà quindi la sua politica di lungo corso di non riconoscere i sindacati, per evitare disagi ai propri clienti e qualsiasi minaccia di interruzione del servizio da parte dei sindacati dei piloti durante la settimana di Natale. Ryanair chiede quindi ora ai sindacati dei piloti di sospendere l’agitazione sindacale minacciata per mercoledì 20 dicembre, affinché i clienti possano tornare a casa per Natale senza la preoccupazione di un incombente sciopero dei piloti.