Ryanair-Codacons, reclami passeggeri in tempi brevi e certi

(Teleborsa) – Ryanair e Codacons stringono una partnership che permetterà ai passeggeri di risolvere in tempi brevi i loro reclami. La compagnia aerea ha raggiunto un accordo con l’associazione dei consumatori che vedrà Ryanair firmare una Alternative Dispute Resolution (ADR) per i reclami dei clienti italiani previsti dal Regolamento Ue-261.

Ryanair e Codacons collaboreranno inoltre sui feedback dei consumatori per ottenere il riconoscimento Ok Codacons. Infatti Codacons coordinerà e supervisionerà l’implementazione della piattaforma Adr e gestirà i consulenti che lavorano ai procedimenti di mediazione basati sui reclami Eu261 (fino a 5mila reclami per il primo anno dell’accordo).

L’Italia è il quinto mercato dopo Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, dove le soluzioni Adr sono state implementate con successo. Ciò fornisce ai clienti un meccanismo indipendente per la risoluzione e ulteriore certezza che i loro reclami vengano gestiti secondo i più alti standard professionali.

Ryanair e Codacons collaboreranno inoltre all’analisi del feedback e del sentimento dei consumatori attraverso sondaggi e una valutazione rigorosa delle policy.