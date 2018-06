Ryanair celebra un anno a Napoli con 2 milioni di passeggeri

editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair ha celebrato oggi, 13 giugno, 2 milioni di passeggeri in passaggio all’aeroporto di Napoli, e un anno di attività nella sua ultimissima base italiana.

La programmazione di Ryanair a Napoli per l’estate 2018 include 121 voli settimanali per 28 destinazioni, di cui 18 nuove per lo scalo di Napoli, come Brema, Lisbona, Stoccolma e Varsavia. Un nuovo servizio bisettimanale per Marrakech inizierà a ottobre come parte della programmazione per l’inverno 2018/2019 di Ryanair a Napoli, con 25 rotte in totale che supporteranno 1.500 posti di lavoro in loco. Una ricerca condotta da ACI-Airport Council International, infatti, conferma che ogni milione di passeggeri crea fino a 750 posti di lavoro in loco negli aeroporti internazionali.