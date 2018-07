Ryanair, caos in Europa e ripercussioni in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – L’annunciato sciopero del personale di volo Ryanair, ancorchè caratterizzato da una adesione parziale nel nostro paese, in aggiunta alle agitazioni in corso in Spagna, Portogallo e Belgio, ha provocato sinora la cancellazione di 132 voli sul territorio nazionale.

A livello di impatto sulla operativitòà, nella base della compagnia iralndese più importante del Sud Europa e dell’Italia, Milano/Bergamo Orio al Serio, risultano cancellati 22 voli in partenza sugli 85 programmati, oltre anaturalmente ai corrispondenti voli in arrivo.

I piani di emergenza disposti da Ryanair per fronteggiare lo sciopero e alleviare i disagi delle molte migliaia di passeggeri interesati, oltretutto in questo periodo di vacanze, hanno sollevato proteste soprattutto da parte delle Organizzazioni sindacali contro quello che sarebbe lo spostamento di equipaggi da un paese all’altro e richiami dalle ferie.

Sul fronte delle “riprotezioni dei passeggeri”, alcuni voli Ryanair sono stati sostituiti da servizi con autobus, anche sulle lunghe distanze.

ENAC, a fronte delle proteste di presunti comportamenti antisindacali della low cost, ha avviato “accertamenti”.