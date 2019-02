Ryanair arriva a 100 rotte in Lombardia con la Winter 2019-2020

editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair ha annunciato il suo programma invernale 2019-2020 dagli aeroporti di Milano Bergamo, la sua base principale del sud Europa, e Milano Malpensa, con introduzione di 15 nuove rotte che porta a 100 il totale dei collegamenti dalla Lombardia. La programmazione invernale di Ryanair a Milano Bergamo dal prossimo ottobre prevede 80 rotte in totale, con 9 nuove destinazioni: Agadir (2 volte a settimana), Brema (2), Göteborg Landvetter (2), Katowice (2), Lappeenranta (2), Londra Southend (4), Marsiglia (4), Santander (2) e Sofia (giornaliero).

Previsti, inoltre, voli extra per destinazioni business e leisure come Barcellona, Bordeaux, Budapest, Colonia, Edimburgo, Londra Stansted, Malaga, Manchester, Praga e Riga. Da Milano Malpensa sono state programmate 20 rotte in totale di cui 6 nuove per: Bari (9 volte a settimana), Berlino Tegel (giornaliera), Brindisi (giornaliera), Dublino (giornaliera e a partire da luglio 2019), Madrid (giornaliera) e Manchester (5). Nel 2019 Ryanair prevede di trasportare 11.1 milioni di passeggeri su Milano Bergamo e 2,65 milioni su Malpensa, per un totale di 13.7 milioni sui due scali lombardi. Confermato l’arrivo in flotta dei Boeing 737 Max dal mese di aprile 2019.