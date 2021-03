Ryanair annuncia nuovo operativo voli Estate 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair ha lanciato oggi, 23 marzo 2021, l’operativo per l’estate 2021 dall’aeroporto di Bologna, che prevede un aeromobile aggiuntivo che porta a 10 il totale degli aeromobili basati, ed otto nuove rotte – Billund, Budapest, Chania, Minorca, Oradea, Santorini, Sibiu, Paphos – che portano il totale dei collegamenti a 64.

La compagnia low cost irlandese intende così contribuire a stimolare il traffico aereo mentre prosegue l’implementazione dei programmi di vaccinazione e l’Europa si prepara a riaprire in tempo per le vacanze estive.

La programmazione di Ryanair da Bologna per l’estate 2021 prevede complessivamente 64 rotte e 275 voli settimanali. L’operativo include collegamenti con destinazioni turistiche come Lanzarote e Mykonos, con mete ideali per un city break come Budapest e Parigi e collegamenti nazionali con Bari e Cagliari.

I consumatori italiani possono ora prenotare le loro vacanze estive a tariffe ancora più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” in caso di cambiamento dei piani.