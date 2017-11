(Teleborsa) – La compagnia low cost irlandese Ryanair ha annunciato che lancerà un piano di assunzioni per 200 ingegneri in tutto il continente, in vista della consegna di 50 nuovi aeromobili nei prossimi 12 mesi.



Giovedì 23 novembre dalle 11 alle 18 presso il Maldron Hotel dell’aeroporto di Dublino è in programma un Open Day riservato a coloro che aspirano a ricoprire i ruoli richiesti: Technical Services Engineers, Simulator Engineering, Technical Standards & Training, Fleet Planners, Project Engineers, Graduate Engineers, Area Supervisors, Purchasing & Materials, Line Maintenance, Base Maintenance, Junior Aircraft Engineers.



“Il reparto ingegneria di Ryanair – sottolinea la compagnia – sta vivendo una fase di forte espansione per far fronte alla crescita della flotta che, entro il 2024, passerà da 430 a 585 aeromobili, tra cui i nuovi Boeing 737 MAX 200 “Gamechanger”, previsti per il 2019″. Si tratta di veicoli all’avanguardia dotati delle tecnologie più innovative, come ad esempio motori e alette che consentono di risparmiare carburante e di ridurre le emissioni acustiche, permettendo a Ryanair di continuare ad essere la compagnia aerea più “verde” e pulita d’Europa.



“Il 2017 è stato un anno ricco di nuove assunzioni e il nostro obiettivo è quello di proseguire in questa direzione, investendo sui giovani talenti in vista della consegna dei nuovi Boeing”, commenta Eddie Wilson, Chief People Officer di Ryanair, aggiungendo che la compagnia vanta “la flotta più giovane d’Europa”.

Ryanair annuncia l’assunzione di 200 ingegneri altamente qualificati redazioneteleborsaxml