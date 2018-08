Ryanair annuncia la nuova policy bagagli

editato in: da

(Teleborsa) – E’ ufficiale. Ryanair ha annunciato il suo piano per ridurre il costo del bagaglio registrato introducendo una più economica franchigia da 10 kg al costo di 8 euro (attualmente la tariffa più bassa prevede 25 euro per 20 kg) riducendo così la quantità di bagagli a mano imbarcati ai gate d’imbarco, operazione che causava ritardi nella partenza dei voli.



La nuova policy bagagli entrerà in vigore dal 1° novembre con le seguenti modalità:

– I clienti che acquistano l’Imbarco Prioritario (attualmente il 30%) potranno continuare a portare a bordo gratuitamente due bagagli a mano (un bagaglio grande – trolley – da 10 kg e uno più piccolo).

– I clienti che non hanno acquistato l’Imbarco Prioritario potranno portare a bordo solo un bagaglio a mano gratuito (piccolo) dal 1° novembre.

Se i clienti che non hanno acquistato l’Imbarco Prioritario vorranno trasportare un secondo bagaglio più grande (trolley) potranno acquistare un bagaglio registrato ad una tariffa più bassa di 8 euro per 10 kg al momento della prenotazione (attualmente la tariffa da 25 euro include una franchigia di 20 kg). Il trolley da 10 kg dovrà essere registrato presso il banco di consegna bagagli dell’aeroporto.

Tutti i clienti con bagaglio registrato possono ora passare dalla tariffa 25 euro per 20 kg di franchigia alla più economica tariffa di 8 euro per 10 kg. La nuova policy verrà implementata ai gate d’imbarco a partire dal 1° novembre e sarà disponibile per tutte le prenotazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2018.

Il 60% dei clienti Ryanair non sarà interessato da questo cambiamento di policy bagagli, dal momento che il 30% dei clienti acquista già l’Imbarco Prioritario e il 30% viaggia con un solo bagaglio a mano gratuito (piccolo). Ryanair si aspetta che la maggior parte del restante 40% dei clienti che non acquista l’Imbarco Prioritario, interessati da questa variazione nella policy bagagli, acquisti l’Imbarco Prioritario, viaggi con un solo bagaglio a mano gratuito (piccolo) o compri il bagaglio registrato più economico da 10 kg.