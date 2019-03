Russiagate, Ministro Giustizia a congresso: nessuna collusione in “campagna Trump 2016”

editato in: da

(Teleborsa) – Non è stata trovata alcuna prova di cospirazione o collusione di qualsiasi componente lo staff di Trump con personaggi russi durante la campagna per le presidenziali americane del 2016. E’ quanto emerge tra le conclusioni principali del rapporto sul Russiagate redatto dal Procuratore speciale Robert Mueller e trasmesso dal Ministro della Giustizia William Bar con una breve lettera al Congresso degli Stati Uniti,

“Anche se il rapporto non conclude che il Presidente abbia commesso un reato, allo stesso tempo non lo esonera”, si legge tuttavia nella lettera del ministro di Giustizia William Barr. Non sarebbe infatti chiara la questione del reato di ostruzione alla giustizia.

“È una vergogna che il nostro Paese abbia dovuto sopportare tutto questo. A essere onesti è una vergogna che il vostro Presidente abbia dovuto sopportare tutto questo”. Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la diffusione della lettera del Procuratore generale William Barr sul rapporto Mueller. Poco prima Trump aveva lanciato un twitt di esultanza.