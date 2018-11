Russia-Ucraina, alta tensione: Trump cancella incontro con Putin al G20

editato in: da

(Teleborsa) – “Considerato il fatto che le imbarcazioni e i marinai non sono ritornati all’Ucraina dalla Russia, ho deciso che sarebbe meglio per tutte le parti coinvolte di cancellare il mio previsto incontro in Argentina con il presidente Vladimir Putin. Attendo di nuovo un vertice significativo non appena questa situazione sarà risolta!”. Lo ha scritto Trump su Twitter, in un messaggio inviato mentre era in volo con l’Air Force One, annullando l’incontro con il Capo del Cremlino previsto per sabato prossimo a Buenos Aires nel corso del G20.

L’ANTEFATTO: ALTA TENSIONE RUSSIA UCRAINA – La Russia pochi giorni fa ha sequestrato alcune navi ucraine, arrestandone i marinai. L’azione della Russia, molto criticata anche dall’Europa, ha portato l’Ucraina a introdurre la legge marziale in alcune regioni del paese.

La replica del Cremlino – Dal Cremlino fanno sapere di non aver ancora ricevuto una conferma ufficiale della cancellazione dell’incontro. Lo ha dichiarato oggi il portavoce presidenziale, Dmitrij Peskov, aggiungendo che il capo di Stato russo parteciperà al vertice in ogni caso. “Ci stiamo recando a Buenos Aires in questo momento. Finora, abbiamo visto solo il tweet e quanto riferito dai media internazionali: non abbiamo ancora ricevuto una conferma ufficiale”, ha affermato Peskov, aggiungendo che, nel caso in cui l’incontro venisse di fatto cancellato, il presidente Putin “avrebbe a disposizione due ore in più per partecipare ad altri colloqui”.