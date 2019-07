Rush finale per il dossier Alitalia

editato in: da

(Teleborsa) – Si va verso la soluzione ponte sul dossier Alitalia. La costituzione della Newco, secondo quanto trapela nelle ore che separano i partecipanti alla cordata dalla presentazione di un’offerta basata sull’impegno a mettere nero su bianco, avverrà probabilmente in due tempi. E’ previsto che l’advisor Mediobanca riceva entro le 18 di oggi domenica 14 luglio la documentazione attestante i contenuti dell’offerta. Ciò consente di rispettare la scadenza del 15 luglio e chiudere il cerchio sugli azionisti che affiancheranno FS, Mef e Delta Air Lines.

Atlantia farà una mossa in questa direzione, quasi certamente riservandosi di effettuare i passaggi obbligati prima della formalizzazione. Resta da capire se le credenziali di Toto saranno giudicate ottimali per affiancare l’operazione di rilancio di Alitalia. Alla fine il Gruppo FS, che terrà un CdA nella giornata di domani lunedì 15 luglio, ratificherà la lista dei partecipanti alla Newco, avviando con il consenso del Mise le procedure per arrivare, nei tempi dovuti e più ristretti possibile, alla sua costituzione.