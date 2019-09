Rousseau, 79,3% dice sì all’accordo PD-M5s

editato in: da

(Teleborsa) – L’ultima riserva è stata sciolta: semaforo verde degli iscritti sulla piattaforma Rousseau all’accordo politico tra Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle. Dalle 9.00 alle 18.00 hanno votato in totale 79.634 iscritti (su una base di aventi diritto che, alla mezzanotte del 2 settembre 2019, ha raggiunto il numero di 117.194 iscritti): 63.146 sì (79,3%) 16.488 no (20,7%), dando ufficialmente avvio al Conte Bis.

A comunicare i dati Luigi Di Maio che ha parlato di voto plebiscitario, mostrando soddisfazione per l’esito che di fatto riconsegna a Giuseppe Conte le chiavi di Palazzo Chigi per guidare un esecutivo, stavolta insieme al Pd. “Nelle prossime ore conoscerete la squadra di Governo”, ha detto il Capo politico M5s.



A questo punto, al Premier incaricato non resta che percorrere l’ultimo miglio e recarsi dal Capo dello Stato Mattarella per sciogliere la riserva e sottoporre la lista dei Ministri.