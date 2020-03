Rotary, Distretto 2042 attiva call center con cento medici

editato in: da

(Teleborsa) – Il Rotary Distretto 2042 ha attivato un call center con cento medici e odontoiatri rotariani volontari che, di concerto con Areu Lombardia, offrono la loro consulenza telefonica ai cittadini che ne fanno richiesta, rispondendo ai quesiti sulla comparsa di eventuali sintomatologie in relazione all’emergenza coronavirus e fornendo le indicazioni nel rispetto del protocollo divulgato dal Ministero della Salute.

I medici rotariani – si legge in una nota – hanno aderito al progetto del Distretto e sono a disposizione al numero verde 02 8498 8498, per la Lombardia, per offrire un primo aiuto, con l’applicazione dei protocolli condivisi con le Ats e Areu, ai cittadini che ne avessero bisogno.

Il call center Rotary Assistenza Covid-19 – spiega la nota – è rivolto alle persone che presentano sintomi considerati “lievi e moderati”, con una temperatura inferiore ai 38 gradi e una dispnea moderata, o in isolamento. In particolare, per i residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Mantova, Pavia, Milano, Sondrio.

Se la persona si trova in isolamento domiciliare, e necessita di aiuto per incombenze come la spesa o i farmaci a domicilio, gli operatori del call center Rotary Assistenza Covid-19 prenderanno nota delle esigenze per fare in modo che possa trovare risposta ai propri bisogni.