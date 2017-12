Rosso intenso sui listini europei

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee che seguono l’andamento debole registrato stanotte in Asia. A pesare sul sentiment degli investitori contribuiscono i rinnovati timori sul passaggio della riforma fiscale entro Natale per la quale sembrava fosse stata raggiunta un’intesa in Senato tra repubblicani e democratici. Il provvedimento, ampiamente voluto dal presidente USA, Donald Trump, prevede un maxi taglio delle tasse su imprese e privati per far accelerare la crescita economica.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,179. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,23%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 57,28 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a 149 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,78%.

Tra i listini europei sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,35%. Senza slancio Londra, -0,15%. Soffre Parigi, che evidenzia una perdita dello 0,78%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,53%.

A Piazza Affari non si salva alcun comparto. Nel listino, i settori Materie prime (-1,38%), Beni personali e casalinghi (-1,05%) e Banche (-0,97%) sono tra i più venduti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Poste Italiane (+1,72%) che festeggia la sigla di un accordo con CDP. Bene tra le utilities, Snam (+1,03%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo, -8,46% che non potrà confermare le stime di crescita per l’anno 2017.

Ancora preda dei venditori le banche, in particolare Banco BPM, con un decremento dell’1,63%. Giù anche Unicredit-1,40%.

Tra i petroliferi, vendite su Tenaris, che registra un ribasso dell’1,32%.