Rosetti Marino, contratto da oltre 50 milioni di dollari in Qatar

(Teleborsa) – Rosetti Marino, società quotata sull’AIM Italia e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l’energia, ha acquisito il contratto per il progetto “F-DBN (Debottle Necking Location F) EPCIC8”, del valore di oltre 50 milioni di dollari per il cliente del Qatar NORTH OIL COMPANY (70% Qatar Petroleum, 30% Total Energies).

“Il Qatar si conferma strategico per il gruppo Rosetti per la continuità di investimenti dei nostri importantissimi clienti di quest’area del Golfo Arabico e la prospettiva di tornare nel Paese, con questo nuovo contratto, dopo aver recentemente completato con successo il progetto LQ di North Field Bravo per il cliente QATAR GAS”, ha commentato Oscar Guerra, Amministratore Delegato della società ravennate.

Scopo del lavoro della nuova commessa di Rosetti Marino sono le attività anche in mare per modifiche e migliorie sulle piattaforme FA ed FB del campo di Al Shaheen, nell’ambito del più ampio progetto Gallaf Phase 2 – Batch 3. Tali attività comprendono l’ingegneria di dettaglio, gli approvvigionamenti, la costruzione, il trasporto e l’installazione a mare di una serie di moduli, dei quali si dovranno eseguire il montaggio finale e l’avviamento durante fermate programmate delle due piattaforme.