Rome Investment Forum al via. Conte: “Dopo Manovra avanti con riforme e investimenti”

editato in: da

(Teleborsa) – Si è aperto oggi il Rome Investment Forum 2019, presso le scuderie di Palazzo Altieri. La sesta edizione della conferenza di FeBAf (Banche, Assicurazioni, Finanza), dedicata all’Unione europea, agli investimenti ed alla crescita sostenibile, si chiuderà domani 10 dicembre.

Ad inaugurare i lavori il presidente di FeBaf Luigi Abete, il quale ha affermato che “l’Europa merita di essere trattata molto meglio: è il vero, unico, grande progetto di visione politica con senso di comunità della nostra generazione” e “si è dimostrato un’ancora di sicurezza sull’economia del nostro Paese”. Abete si è però espresso ancora una volta contro la “ponderazione del rischio” per i titoli di stato italiani o di altri paesi nella spinosa questione della riforma del MES.

E’ intervenuto stamattina anche il neo commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni che, a proposito della polemica sorta con il MES, ha affermato “di tutto abbiamo bisogno tranne che di una fiammata di autolesionismo, di cui ogni tanto purtroppo il nostro paese è protagonista”, Ed ha aggiunto “paghiamo prezzi politici rilevanti. Abbiamo bisogno, piuttosto, di un rilancio di crescita e sostenibilità“.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scattato un’istantanea dell‘Italia con luci ed ombre, dove l’economia “è tornata a crescere, ma stenta a stare al passo con i partner europei” e “gli investimenti sono, nel loro complesso, ancora ben al di sotto dei livelli precedenti la crisi finanziaria del 2008”. Il Premier ha quindi definito la ripresa degli investimenti “essenziale per recuperare il terreno perduto e avviare un processo virtuoso” ed ha preannunciato che, una volta completata la Manovra, il governo si dedicherà ad un piano di riforme per favorire gli investimenti. Infine, Conte ha avvertito che “polemiche e un dibattito pubblico vivace” non fanno bene allo Spread ed alla fiducia degli investitori verso l’Italia.

In calendario oggi anche gli interventi del vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Cataldo, e del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Domani sarà la volta del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, dell’ANIA Maria Bianca Farina e dell’ABI Antono Patuelli.