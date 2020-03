Romania, Alstom fornirà soluzioni digitali per controllo treni e infrastruttura

editato in: da

(Teleborsa) – Come parte del progetto di recupero e modernizzazione di una sezione in Romania del corridoio ferroviario europeo Reno-Danubio, Alstom ha ottenuto un contratto per la fornitura di un servizio digitale di controllo treni, gestione del traffico ed elettrificazione dell’infrastruttura. La quota del contratto che Alstom si è aggiudicata ammonta a più di €120 milioni. Il contratto è stato firmato da CFR SA, le ferrovie di Stato rumene e il consorzio Asocierea RailWorks, di cui Alstom è il capofila. Si stima che il progetto duri quattro anni. Lo comunica una nota.

Il contratto – si legge – riguarda l’ammodernamento di circa 170 chilometri di infrastruttura ferroviaria per treni passeggeri che operano fino a 160 km / h. Comprende i sistemi di recupero delle infrastrutture e delle sovrastrutture, i sistemi di elettrificazione, di segnalamento e di telecomunicazione, compreso il GSM-R, nonché le opere civili. Alstom è direttamente responsabile dell’implementazione di un centro di controllo del traffico nella città di Brasov, dell’interlocking digitale e dell’implementazione ERTMS di livello 2, dei sistemi di informazione dei passeggeri e dell’ammodernamento della catenaria e delle sottostazioni di trazione elettrica.

Per l’upgrade dei sistemi di catenaria – riporta il comunicato – Alstom fornirà la sua soluzione di catenaria OCS3 per le linee principali, sfruttando le capacità dello stabilimento di produzione di Lecco, in Italia, e la sua esperienza nelle OCS3 messe in commercio in tutto il mondo.

“Dopo l’installazione del primo sistema moderno di gestione del traffico in Romania, siamo pronti adesso a estendere prestazioni ugualmente elevate a nuove sezioni. Questo progetto sarà un altro significativo tassello per Alstom, Bucarest è diventata un hub strategico non solo per i progetti locali, ma anche il resto del Centro e dell’Est Europa ” , ha voluto sottolineare Gabriel Stanciu, Amministratore delegato di Alstom in Romania, Bulgaria e Repubblica di Moldavia.