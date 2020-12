Roma, stop sospetto della metro: Garante scioperi informa Procura

editato in: da

(Teleborsa) – Ci potrebbe essere stato uno sciopero mascherato dietro lo stop di 5 ore della metro C di Roma che lunedì 23 novembre ha mandato in tilt i trasporti nella Capitale. Quel giorno la terza linea della metropolitana di Roma è rimasta chiusa per l’intera mattinata senza che ci fosse un guasto o uno sciopero proclamato, ma perchè sei degli otto addetti al controllo necessari al funzionamento della metro non si sono presentati al lavoro.

Secondo il Garante degli scioperi, il “picco di assenze” degli addetti comunicate tutte a “distanza ravvicinata tra loro” e diverse a ridosso dell’avvio del servizio della linea, farebbe sospettare “un’azione collettiva concertata“. La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dopo le audizioni con i vertici di Atac, ha quindi deciso che informerà la Procura di Roma per accertamenti.

L’assenza dal lavoro degli addetti, a partire dall’inizio del turno alle 5 di mattia, aveva costretto i pendolari a riversarsi sui pochi autobus in superficie, causando assembramenti.