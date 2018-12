Roma-Napoli AV, guasto a rete alimentazione e linea bloccata con caos treni. Tecnici RFI al lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – Improvviso guasto nel pomeriggio di mercoledì 26 dicembre all’infrastruttura della rete elettrica di alimentazione sulla linea AV Roma-Napoli. L’inconveniente ha interessato la tratta ad alta Velocità tra Cassino e Pignataro. Diverse Frecce e treni Italo di NTV sono rimasti bloccati. Caos sulla linea con cancellazioni e ritardi in media anche superiori ai 90 minuti. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, gestore dell’infrastruttura, sono al lavoro per risolvere il problema. Non si sa ancora cosa abbia provocato un improvviso calo di tensione.

La Sala operativa di RFI ha immediatamente provveduto a instradare i treni che non è erano ancora partiti da Roma e Napoli sui percorsi alternativi via Formia e via Cassino con tempi di viaggio allungati fino a 90 minuti. Mentre le squadre, composte da oltre 20 persone, raggiungevano il tratto di linea interessato per ripristinare l’efficienza dell’infrastruttura, ripristino previsto per la tarda serata su un binario e più tardi su entrambi.

Cinque Frecce AV sono rimaste temporaneamente bloccate lungo la linea AV e sono state fatti tornare nelle stazioni di Napoli Centrale e Roma Termini per essere successivamente inoltrate sui percorsi alternativi via Formia e Cassino.

Trenitalia ha potenziato i servizi di assistenza nelle stazioni interessate dell’intera rete AV, con l’impegno di oltre 40 persone e la distribuzione di oltre 600 kit di conforto, ha istituito servizi navetta con tre bus tra Napoli Afragola e Napoli Centrale, e informato le persone in viaggio anche tramite messaggi sms, ne sono stati inoltrati 3.800, e sui canali social.

La società del Gruppo FS ha disposto il rimborso integrale del biglietto ai viaggiatori delle Frecce il cui ritardo ha superato le tre ore. Il rimborso integrale è una misura straordinaria liberamente adottata da Trenitalia. Per i ritardi sotto le tre ore valgono le normative comunitarie con rimborsi fino al 50%.