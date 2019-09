Roma, Metro B chiusa per lavori sabato 21 e domenica 22 settembre

editato in: da

(Teleborsa) – Mobilità più difficile nella capitale nei fine settimana per oltre un mese causa lo stop forzato della maggior parte della linea B della metropolitana. Ora che sono entrati in fase cruciale i lavori per attivare il nodo di scambio appunto tra Metro B e C nella stazione Colosseo-Fori Imperiali, l’ATAC che gestisce il TPL romano, dopo la recente anticipata sospensione del servizio alle 21, per interi week end a partire da sabato 21 settembre e sino alla fine di ottobre si è vista costretta a sospendere il traffico dei convogli tra le stazioni Castro Pretorio e il capolinea Laurentina. Regolari invece i collegamenti tra gli opposti capolinea di Rebibbia e Ionio (diramazione B1) e Castro Pretorio. Navette bus sostitutive assicureranno gli spostamenti degli utenti.

Le navette, numerate MB, seguiranno in superficie lo stesso percorso della Metropolitana il sabato dalle 5.30 all’1.30 e la domenica dalle 5.30 alle 23.30 con fermate in prossimità delle stazioni. Causa la pedonalizzazione dei Fori Imperiali, il servizio sostitutivo seguirà nella zona percorsi alternativi.