Roma: dal 2019 via i bus turistici dal centro

(Teleborsa) – La Capitale si prepara a una piccola, grande rivoluzione targata M5S. A partire dal primo gennaio, infatti, le vie del centro storico diventeranno sostanzialmente off limits per i bus turistici. Via libera dal Tar del Lazio alle nuove regole per i torpedoni introdotte dal Campidoglio a 5 Stelle. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha, infatti, respinto con una serie di ordinanze la richiesta di sospensione del provvedimento avanzata da 48 tra associazioni e aziende di trasporti.

ESULTA LA SINDACA RAGGI – “Fuori i bus turistici dal centro. Il Tar dà ragione a Roma Capitale: nessuna sospensiva. Da gennaio parte la nostra rivoluzione: strade più sicure e città più vivibile”, esulta la sindaca Virginia Raggi. Nel respingere le richieste dei ricorrenti il Tar ha ritenuto che “nel bilanciamento dei contrapposti interessi, prevalga l’interesse generale ad una riduzione dell’inquinamento e ad un’ordinata gestione del traffico”.