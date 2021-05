Roma Capitale, Raggi: “L’estate romana è pronta ad accogliere i turisti in sicurezza”

editato in: da

(Teleborsa) – “È un’iniziativa pensata proprio per chi arriva nella nostra città. Siamo orgogliosi che questo nostro progetto, nato per informare i cittadini sulle principali attività promosse da Roma Capitale, abbia avuto riscontri positivi. Siamo la prima Amministrazione in Italia a realizzare delle pillole di tg per rafforzare il dialogo con la cittadinanza. La programmazione dei Roma Informa in collaborazione con ADR sarà incentrata principalmente sulle iniziative culturali”. È quanto ha affermato il sindaco di Roma Virginia Raggi in occasione dellafirma del protocollo di intesa con Aeroporti di Roma, per la diffusione dei Tg Roma Informa nei 2 ledwall presenti all’uscita dei passeggeri al terminal T3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.