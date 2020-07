Roma Capitale, da MIT 15 milioni di euro per nuove ciclabili

editato in: da

(Teleborsa) – Oltre 15 milioni di euro per lo sviluppo di ciclovie urbane a Roma. È quanto stabilito dal Dl del MIT che ha ricevuto nei giorni scorsi il via libera dalla Conferenza Unificata, stanziando 137 milioni di euro in due anni ai Comuni con più di 50.000 abitanti per la progettazione e realizzazione ciclabili, finanziamento che si somma ai 120 milioni del bonus biciclette.

In dettaglio, la Capitale riceverà 15 milioni e 212mila euro (5.702.195 di euro nel 2020 e 9.510.225 nel 2021) a cui si sommano i 4,2 milioni di euro destinati ai Comuni sede legale di un’istituzione universitaria.

“È un segnale importante da parte del Governo perché tali finanziamenti danno l’opportunità di iniziare a incidere sulle abitudini dei cittadini incentivandoli all’uso della bicicletta”, ha dichiarato Marco Discacciati, ideatore del “Miglio d’Oro”, progetto del Laboratorio Permanente per Roma per la realizzazione, nell’area Flaminio, di un percorso ciclabile di 1.600 metri dal Parco di Monte Mario al Parco di Villa Glori.

“Uno studio sugli impatti socio-economici a livello mondiale causati dal COVID-19, effettuato da Osservatorio Bikeconomy e Decisio e sponsorizzato dall’Ambasciata Olandese in Italia, dimostra come interventi di promozione della mobilità attiva in bicicletta e a piedi consentirebbero di trasformare gli elevati costi sociali derivanti dall’uso dell’automobile in benefici sociali significativi”, ha continuato Discacciati.

“Ci saranno 22 mesi di tempo per realizzare queste ciclabili e poter usufruire dei finanziamenti stanziati”, ha aggiunto Paolo Buzzetti, Presidente del Laboratorio Permanente per Roma. “Ora la sfida passa agli Enti locali che dovranno riuscire ad abbattere i tempi della burocrazia e trovare gli strumenti attuativi indispensabili per la semplificazione del processo di trasformazione delle nostre città”.