Roma, Autostrade Tech al Forum PA per discutere con Assessori e dirigenti di città e Regioni

(Teleborsa) – Autostrade Tech presente all’edizione 2019 del “FORUM della P.A.” in programma a Roma dal 14 al 16 maggio presso Convention Center La Nuvola-Eur. Autostrade Tech è il centro di eccellenza tecnologica del Gruppo “Autostrade per l’Italia-Atlantia” impegnato nella mobilità urbana e metropolitana, nel controllo accessi a ZTL e a ZTC, nel controllo accessi BUS turistici e nel controllo accessi per Aree logistiche, Porti, Interporti, Aeroporti. Parteciperà al Tavolo di Lavoro “Smart City & Internet of Things”, dove si discuterà d’innovazione della sostenibilità, in quanto l’azienda è fortemente impegnata sul tema della smart city.

L’intento è quello di migliorare numerosi aspetti della vita della popolazione urbana che interessano ambiente, lavoro, servizi pubblici locali, mobilità e sicurezza. L’idea progettuale è quella d’integrare i diversi livelli dell’innovazione urbana: infrastrutture (banda larga, smart grid e sensori), piattaforme di raccolta e analisi dei dati e la governance unitaria dei servizi pubblici locali. In questa modo, attraverso uno stretto contatto tra istituzioni e imprese, si analizzeranno soluzioni tecnologiche e modelli di collaborazione tra amministrazioni e stakeholder locali e nazionali.