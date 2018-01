Rolls Royce, ordine da AerCap di motori Trent 1000 TEN per 10 Boeing 787 Dreamliner

(Teleborsa) – Nuovo ordine a Rolls-Royce di motori Trent 1000 per dieci Boeing 787 Dreamliner. La commessa è del locatore di aeromobili AerCap e l’operazione è valutata 450 milioni di dollari Usa a prezzi di listino, oltre all’opzione per altri cinque Trent 1000-powered sempre per B787. Gli aerei saranno equipaggiati con l’ultima versione del Trent 1000, il Trent 1000 TEN (Thrust, Efficiency e New Technology).

Questa versione del motore incorpora tecnologie provenienti dai programmi Trent XWB e Advance, che contribuiscono a far ottenere al Dreamliner un 20% di efficienza in più rispetto all’aeromobile che sostituisce, oltre ad emettere la metà del rumore degli aeromobili della generazione precedente. Il Trent 1000 TEN, che equipaggerà tutte le varianti del Boeing 787, è entrato in servizio nel novembre dello scorso anno.

“Siamo lieti di offrire ai nostri clienti gli aerei e i motori più moderni e fuel efficienti – ha dichiarato Philip Scruggs, Presidente e Direttore commerciale AerCap – e siamo impazienti di ricevere i 787 Dreamliner dotati di quest’ultima versione del Trent 1000, il Trent 1000 TEN”.

Dominic Horwood, Direttore Rolls-Royce Clienti e Servizi civili aerospaziali, ha da parte sua detto: “Siamo davvero orgogliosi che AerCap, leader mondiale nel mercato dei locatori di aeromobili, abbia ordinato ulteriori motori Trent 1000 nell’ultima variante entrata in servizio. Continuiamo a vedere i clienti riconoscere i vantaggi economici del nostro motore e il servizio di assistenza”.

Il Trent 1000 ha equipaggiato il primo volo di ogni versione del Dreamliner: 787-8, 787-9 e 787-10.