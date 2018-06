Rolls Royce festeggia con Cathay Pacific consegna suo primo A350-1000

editato in: da

(Teleborsa) – Rolls-Royce insieme a Cathay Pacific Airways per celebrare la consegna del primo Airbus A350-1000 della compagnia, appunto equipaggiato con i suoi motori Trent XWB-97, l’ultima versione del Trent XWB, il più efficiente propulsore attualmente in servizio.

Accolto da centinaia di appassionati di aviazione, l’aereo è arrivato a Hong Kong il 20 giugno, facendo di Cathay Pacific la prima compagnia aerea della regione della Grande Cina a ricevere un A350-1000. Cathay Pacific ha ordinato un totale di 20 aeromobili A350-1000 e i motori sono interamente coperti dal servizio TotalCare di punta di Rolls-Royce.

Rolls-Royce fornisce motori a Cathay Pacific da più di 40 anni e queste celebrazioni segnano un altro importante passo in questo viaggio. La consegna sottolinea anche il continuo successo del Trent XWB, il motore per grandi jet a fusoliera larga venduto più velocemente di sempre. Sono, infatti, oltre 1.700 i motori Trent ordinati da 45 clienti in tutto il mondo.

“Abbiamo il privilegio di aver supportato un cliente di valore come Cathay Pacific per decenni – aveva detto nella sede centrale Airbus di Tolosa Dominic Horwood, Direttore Customers and Services – Civil Aerospace di Rolls Royce prima della partenza dell’A350-1000 per Hong Kong – ed è un grande piacere partecipare ai festeggiamenti per l’inizio di un altro entusiasmante capitolo con questo straordinario nuovo velivolo. Non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente le nostre partnership, con i nostri motori Trent XWB che offriranno affidabilità leader del settore, efficienza nei consumi e performance ambientali eccellenti”.

Cathay Pacific è stato il cliente di lancio del Trent 700 sull’Airbus A330 nel 1995. Nel 2016 è stato anche il primo in Greater China (Grande zona che comprende Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan) a utilizzare l’A350-900 con il Trent XWB-84. Oggi la compagnia aerea dispone quasi 100 motori Rolls-Royce in servizio sugli aerei della sua flotta.

La Greater China è il mercato aeronautico in più rapida crescita al mondo, offrendo straordinarie opportunità per Rolls-Royce per rafforzare la sua posizione di leader nel mercato widebody. Rolls-Royce attualmente alimenta oltre metà della flotta widebody nella regione e ha continuato a espandere la sua presenza con l’apertura a Pechino del Regional Airline Customer Service Centre nel 2016, che si basa sull’ingegneria globale e le capacità digitali di Rolls-Royce per fornire un livello sempre più alto di servizio ai clienti.