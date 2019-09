Roku, in caduta libera a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Le azioni di Roku sono crollate a picco in questo venerdì di borsa dopo che Pivotal Research ha previsto che la maggiore concorrenza nel settore dello streaming porterà i prezzi dei dispositivi “a zero”.

Gli analisti della società hanno colpito Roku con il loro secondo rating “sell”, assegnando un obiettivo di prezzo di 60 dollari.

Ad essere stata valutata come negativa dagli esperti, in particolare, è stata la recente decisione di Comcast di offrire dispositivi Xfinity Flex gratuiti a tutti i clienti con soli dati, opzione che potrebbe spingere i competitors a offrire anch’essi dispositivi di streaming gratuiti e concentrarsi sull’incremento delle entrate pubblicitarie.

Dalla sua IPO a settembre 2017, la società di dispositivi di streaming è aumentata di quasi il 470% e il rating negativo di Pivotal è solo la sua seconda chiamata ribassista. Sebbene Pivotal abbia elogiato il management dell’azienda “per quello che ha creato”, la concorrenza di Apple TV, Amazon FireStick e Google Chromecast metterà alla prova la più piccola media company.

Al momento il titolo di Roku a Wall Street segna un rosso del 12,67%.