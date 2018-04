Roche, vendite in salita nel primo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati di bilancio positivi del primo trimestre 2018 per Roche.

La casa farmaceutica svizzera ha realizzato un fatturato in crescita del 5% e migliore del previsto a 13,6 miliardi di franchi svizzeri, pari a 11,3 miliardi di euro. Il dato supera le aspettative del mercato, che erano per 13,3 miliardi di franchi.

La società opera a livello mondiale con due divisioni, farmaceutica e diagnostica. Il Chief Executive Officier Severin Schwan ha dichiarato che Roche “ha iniziato l’anno con una forte crescita per entrambe le divisioni, con un aumento delle vendite del 7% per la farmaceutica e del 5% per la diagnostica”.

“Sulla base della performance nel primo trimestre, stiamo aggiornando le prospettive per l’intero anno, con le vendite viste in crescita a due cifre. Puntiamo inoltre ad aumentare il dividendo” ha concluso il CEO.

Il titolo non brilla a Zurigo, registrando un calo dello 0,04%.