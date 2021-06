Roblox, a maggio calano gli utenti attivi rispetto al mese precedente

editato in: da

(Teleborsa) – Roblox, società quotata al NYSE che progetta e sviluppa una vasta gamma di giochi di ruolo online, ha diffuso risultati deludenti per le sue metriche fondamentali nel mese di maggio 2021. Gli utenti attivi giornalieri (DAU) sono stati 43 milioni, in aumento del 28% rispetto a maggio dello scorso anno, ma in calo dell’1% rispetto ai 43,3 milioni di aprile 2021.

Le ore spese sui suoi videogiochi sono state 3,2 miliardi, in aumento del 9% anno su anno e dell’1% rispetto ai 3,2 miliardi di aprile 2021. Il totale delle spese effettuate dai video-giocatori è stimato tra 216 milioni e 219 milioni di dollari, in un aumento del 24-26% anno su anno. Allo stesso tempo, la spesa media per utente è stata tra 5,02 e 5,09 dollari, in calo del 2-3% anno su anno. Le entrate della società per il mese di maggio sono state circa tra 149 milioni e 151 milioni di dollari, in crescita del 123-126% rispetto al mese di maggio 2020.