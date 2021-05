Robinhood permetterà agli utenti di partecipare alle IPO delle società

editato in: da

(Teleborsa) – In una mossa in grado di democratizzare ulteriormente la finanza, la piattaforma di trading Robinhood ha annunciato che consentirà ai suoi utenti di partecipare alle IPO (offerta pubblica iniziale) delle società. Ad oggi gli utenti di Robinhood, e gli altri trader amatoriali, non hanno la possibilità di acquistare le azioni di una società di nuova quotazione fino a quando queste non iniziano a essere negoziate. Siccome spesso i titoli scambiano in rialzo al debutto, i grandi fondi in grado di ottenere allocazioni nell’IPO hanno un vantaggio.

“Oggi stiamo iniziando a lanciare IPO Access, un nuovo prodotto che darà l’opportunità di acquistare azioni di società al loro prezzo di IPO, prima che vengano negoziate sulle Borse – ha scritto Robinhood in un post sul suo blog – Con IPO Access, ora è possibile partecipare alle prossime IPO senza limiti minimi“. “La maggior parte delle azioni dell’IPO in genere va a istituzioni o investitori più ricchi- sottolinea l’app di trading – Con IPO Access, gli investitori retail di Robinhood avranno la possibilità di entrare al prezzo dell’IPO”.

La società ha specificato che il nuovo prodotto verrà reso gradualmente disponibile a tutti i clienti nelle prossime settimane. A beneficiare di IPO Access potrebbe essere la stessa Robinhood, la quale ha annunciato di volersi quotare a Wall Street prossimamente.