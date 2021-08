Robinhood perde il 9% dopo la prima trimestrale da società quotata

editato in: da

(Teleborsa) – Robinhood Markets registra una flessione del 9,18%, che rispetto alla vigilia si attesta a 45,23. Il broker online che ha scosso il mercato azionario durante la retail mania di inizio anno ha deluso il mercato nella sua prima trimestrale da società quotata, in quanto il rallentamento del trading delle criptovalute potrebbe avere un impatto sui ricavi dei prossimi mesi.

“Robinhood dipende da un’elevata volatilità e non si ottengono sempre alti livelli di volatilità – ha commentato David Madden, analista di mercato di Equiti Capital – Arriva a scatti e può capitare di essere in una città fantasma per mesi e mesi.”

Robinhood non ha intenzione di vendere nuove azioni per capitalizzare su un recente aumento del prezzo delle sue azioni, ha dichiarato il direttore finanziario Jason Warnick alla CNBC.

Operativamente ci si attende un’estensione all’ingiù della curva con area di supporto vista a 44,24 e successiva a quota 43,25. Resistenza a 46,55.

(Foto: © Nupean Pruprong / 123RF)