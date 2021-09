Robinhood lancia un wallet per criptovalute

(Teleborsa) – Robinhood – popolare app per piccoli investitori che ha scosso il mercato azionario durante la retail mania di inizio anno – ha annunciato che il prossimo mese i primi clienti inizieranno a testare i wallet per le criptovalute, ovvero portafogli elettronici che servono per conservare valuta digitale. Già ora Robinhood permette di fare trading con criptomonete, ma non dispone di wallet all’interno dei quali gli utenti possono conservare i crypto asset senza essere esposti alla grande volatilità caratteristica del mercato. Dopo aver valutato i primi feedback, la società punta ad estendere la nuova funzionalità a un numero sempre maggiore di clienti.

I portafogli Robinhood permetteranno di spostare le criptovalute dentro e fuori dall’app, cioè di inviare le criptovalute ad altri portafogli e di ricevere criptovalute supportate nel proprio account Robinhood. “Ciò significa che puoi consolidare le tue monete in un account in modo che sia più facile tenere traccia del tuo portafoglio, spostare le monete supportate nel tuo account Robinhood in modo da poter scambiare quelle monete senza commissioni e altro ancora”, viene spiegato in un post sul blog dell’azienda.

Il servizio di trading di criptovalute è stato lanciato tre anni fa (la società è nata nel 2013), ma sta diventando sempre più importante per Robinhood. Soltanto due settimane fa il broker online ha lanciato gli investimenti ricorrenti in criptovalute, una nuova funzionalità che consente di acquistare regolarmente le proprie criptomonete preferite.