Riva, scioperano i lavoratori tedeschi

(Teleborsa) – Scioperano i lavoratori tedeschi del gruppo italiano dell’acciaio Riva. È prevista per oggi pomeriggio alle 14:30 in Alexander Platz a Berlino la manifestazione dei sindacati e degli operai per chiedere al gruppo il rispetto del contratto collettivo nazionale in due dei cinque stabilimenti tedeschi.

Al centro dello scontro ci sono infatti le richieste del sindacato tedesco dei metallurgici, Ig Metall, che da tempo sta chiedendo l’applicazione del contratto collettivo negli stabilimenti di Treviri e Horath, in Renania-Palatinato, con uno sciopero locale che va avanti da tre mesi, un record per la regione tedesca, e che vede coinvolti 130 lavoratori.

Secondo il sindacato, la mancata applicazione nei due stabilimenti in Renania sarebbe una mossa per iniziare a disapplicare il contratto anche negli altri tre impianti, toccando così tutti i 1630 operai tedeschi che lavorano per il gruppo italiano in Germania.

La ministra del lavoro del Land della Renania-Palatinato, Sabine Paetzing, ha scritto una lettera al Ceo Claudio Riva chiedendo di trovare una soluzione al tavolo delle trattative per arrivare ad una conciliazione, riferisce il sindacato.

(Foto: © Nattawut Thammasak/123RF)