Riva del Garda lascia la Catullo

(Teleborsa) – II Comune di Riva del Garda si accinge a lasciare l’azionariato della società di gestione dell’aeroporto di Verona, Valerio Catullo, Nella prossima seduta del consiglio comunale sarà votata la rinuncia alla quota pari allo 0,07 per cento del capitale sociale. La decisione di dismettere la partecipazione era stata già espressa dall’assemblea municipale di Riva del Garda alla fine dello scorso anno, nell’ambito della revisione delle partecipazioni societarie.

Negli anni scorsi il Comune di Riva del Garda non ha aderito agli aumenti di capitale deliberati dall’assemblea dei soci della Catullo, proprio in ragione delle protratte perdite di esercizio. “Considerata l’esiguità della partecipazione detenuta che non consente di promuovere efficaci azioni per l’adozione da parte degli organi societari di misure di riequilibrio, si prospetta la necessità di valutare l’eventuale dismissione della quota di partecipazione” – si legge nella relazione che accompagna la delibera consiliare.

Solo nel 2010 il consiglio comunale di Riva del Garda riteneva che «l’attività svolta dalla società, in quanto volta a generare e mantenere un evidente indotto economico nell’ambito del settore turistico, presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall’amministrazione assolutamente strategica per la promozione dello sviluppo del territorio sotto il profilo culturale, sociale ed economico». I conti di gestione hanno mutato lo scenario e indotto il Comune a rivedere la propria posizione e rinunciare alla presenza nel pacchetto azionario.