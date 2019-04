Ritardi dei voli: Ryanair plaude alle raccomandazioni della Commissione Europea

editato in: da

(Teleborsa) – La pubblicazione delle 10 raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea Wise Persons Group sulla riforma del controllo del traffico aereo (ATC) in Europa viene accolta con favore da Ryanair, che sottolinea come sia stato registrato un aumento del 30% dei ritardi ATC nel primo trimestre del 2019. L’iniziativa della Commissione Europea ha l’obiettivo di ridurre i ritardi adottando un approccio centralizzato di gestione del network sotto EUROCONTROL e implementando contratti di capacità con i fornitori nazionali di servizi ATC.

Tra le raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea figura l’implementazione di un “Cielo Europeo digitale”, basato su un piano d’azione concordato che assicurerebbe la resilienza del sistema, o la creazione di un regolatore economico indipendente e tecnicamente competente a livello europeo.

Nel 2018 in Europa sono stati registrati 19,1 milioni di minuti di ritardi riconducibili a cause legate al Controllo del Traffico Aereo (+ 105% rispetto al 2017), di cui il 60% è stato determinato da carenze di personale ATC e il 15% dovuto a scioperi del personale ATC. EUROCONTROL stima che i ritardi raddoppieranno anche nel 2019, arrivando così a 38 milioni di minuti, se non verranno introdotte misure correttive. Le raccomandazioni offrono un’opportunità per porre fine ai disagi creati dai ritardi europei dovuti all’ATC.

Il mercato unico nel settore dell’aviazione è la cosa migliore che l’Unione Europea abbia fatto per i suoi cittadini, ma il settore dell’aviazione rischia di retrocedere se non verrà riformato il controllo del traffico aereo. Le compagnie aeree stanno facendo tutto il possibile per evitare che i passeggeri debbano subire disagi a causa di un altro anno di ritardi e cancellazioni record dovuti alla crisi del controllo del traffico aereo in Europa.