Risultato positivo per Milano e gli altri mercati europei

(Teleborsa) – Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con lo S&P-500, che segna un incremento dell’1,14%.

L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,36%. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell’1,56%.

Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +270 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,84%.

Nello scenario borsistico europeo tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell’1,01%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e in luce Parigi, con un progresso dello 0,84%.

Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell’1,12% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna l’1,16% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 21.772 punti. Ottima la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+1,61%), come il FTSE Italia Star (1,1%).

Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,01 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,89 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 218.839, rispetto ai 202.371 precedenti.

Tra i 219 titoli scambiati sul listino milanese, 138 azioni hanno chiuso la seduta odierna in rialzo, mentre 68 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 13 azioni.

A livello settoriale si segnalano tecnologia (+4,83%), materie prime (+2,37%) e beni per la casa (+2,26%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto alimentare, che ha riportato una flessione di -0,58%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Pirelli, che registra un progresso del 6,12%, in scia ai risultati migliori delle attese di Michelin.

Exploit di STMicroelectronics, che mostra un rialzo del 5,39%.

Su di giri Ferragamo (+3,66%) sull’euforia generata taglio ottimi risultati della francese Kering.

Acquisti a piene mani su Brembo, che vanta un incremento del 3,00%. Le più forti vendite, invece, si registrano su Prysmian, che ha terminato le contrattazioni a -1,07%.

Si muove sotto la parità Campari, evidenziando un decremento dello 0,63%.

Contrazione moderata per Amplifon, che soffre un calo dello 0,55%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca Ifis (+13,96%), Falck Renewables (+8,65%), Banca MPS (+7,16%) e Banca Mediolanum (+3,82%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su RCS, che ha archiviato la seduta a -2,08%.

Spicca la prestazione negativa di Mutuionline, che scende dell’1,90%.

Gima TT scende dell’1,86%.

Calo deciso per Piovan, che segna un -1,14%.