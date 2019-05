Risultato positivo per Milano e gli altri mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sui massimi per la Borsa di Milano e per le principali borse europee che, dopo la giornata in rosso vissuta ieri, vedono tornare il sereno nelle contrattazioni. A trainare i listini di Eurolandia in territorio positivo la carrellata di trimestrali pubblicata in queste ore dalle big del mercato, quasi tutte soddisfacenti, e le dichiarazioni del Presidente Trump su un possibile epilogo del conflitto commerciale con la superpotenza di Xi Jinping che trattiene il fiato degli investitori da diverse settimane.

Grazie a questo vento ottimista, seppur ancora labile per sperare in una più concreta stabilita degli scambi, Piazza Affari si allinea all’ottima performance dei principali listini del Vecchio Continente. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per lo S&P-500.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,121. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell’1,44%, a 61,92 dollari per barile.

Avanza di poco lo spread, che si porta a +281 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,74%.

Tra i listini europei buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dello 0,97%, ben impostata Londra, che mostra un incremento dello 0,95%, e tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dell’1,50%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dell’1,45%, a 20.893 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share termina la giornata in aumento dell’1,38%. Sale il FTSE Italia Mid Cap (+0,87%), come il FTSE Italia Star (1,1%).

Il controvalore odierno degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,35 miliardi di euro, con una variazione dell’1,61%, rispetto ai precedenti 2,39 miliardi; i contratti si sono attestati a 267.649, rispetto ai precedenti 259.237.

A fronte dei 219 titoli trattati, 76 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 123 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 20 azioni del listino italiano.

In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+6,14%), sanitario (+2,68%) e materie prime (+2,65%).

Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori chimico (-1,19%), vendite al dettaglio (-1,07%) e telecomunicazioni (-0,87%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Prysmian (+7,18%), STMicroelectronics (+6,68%), Unipol (+4,48%) e Amplifon (+4,17%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Unicredit, che ha terminato le contrattazioni a -1,69%.

Giornata fiacca per Telecom Italia, che segna un calo dello 0,94%.

Piccola perdita per Banco BPM, che scambia con un -0,76%.

Tentenna Campari, che cede lo 0,76%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Banca Ifis (+5,84%), Technogym (+5,60%), Mutuionline (+4,33%) e IREN (+4,28%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Biesse, che ha archiviato la seduta a -6,76%.

Lettera su RCS, che registra un importante calo del 4,72%.

Affonda De’ Longhi, con un ribasso del 2,27%.

Crolla Aeroporto di Bologna, con una flessione del 2,25%.