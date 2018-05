Risultati in crescita e outlook ottimista per Tesmec

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati in forte accelerazione per Tesmec.

Il produttore di infrastrutture per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, dati e materiali ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 1,1 milioni di euro, in aumento del 35,6% rispetto allo stesso periodo del 2017.

L’Ebit è migliorato del 9,8% a 2,8 milioni di euro, l’Ebitda dell’8% a 6,1.

In accelerazione anche il portafoglio ordini totali (+4,2% a 196 milioni di euro) mentre i ricavi sono calati del 6,1% a 46,7 milioni. Su quest’ultimo dato, in linea con le previsioni del management, ha inciso la stagionalità, anche se “il volume d’affari relativo al primo trimestre 2018 risulta comunque più robusto rispetto al 31 marzo 2017 dal momento che risulta distribuito sui vari business e che non risente di impatti one-off”, spiega il Gruppo in una nota.

Guardando avanti, “sulla base delle importanti trattative in corso” per il 2018 Tesmec si attende un miglioramento dei target di fatturato con ricavi superiori ai 200 milioni di euro.

Più che positiva l’accoglienza degli investitori: le azioni Tesmec stanno guadagnando il 2,25% a 0,546 euro sul listino milanese.