Risultati a due colori per DBA Group

editato in: da

(Teleborsa) – Le poste straordinarie limitano la profittabilità di DBA Group.

La società ha chiuso l’esercizio 2017 con un utile netto di 1 milione di euro, in discesa rispetto agli 1,4 milioni dell’anno precedente in scia alle spese sostenuto per la quotazione sul segmento AIM Italia.

L’Ebitda è migliorata dell’1,3% a 4,8 milioni di euro, i ricavi del 9,3% a 42,2 milioni.

Il Presidente Francesco De Bettin ha commentato: “Le strategie del Piano Industriale 2017-2021 sono in corso di implementazione e i risultati ottenuti confermano che stiamo proseguendo nella giusta direzione. Il Gruppo ha intenzione di crescere per linee esterne e abbiamo già identificato alcune società target. Attraverso gli investimenti della nostra Area Strategica Innovation saremo in grado di cogliere le migliori opportunità sul mercato”.