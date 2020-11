Ristori quater, Governo a lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – “Conosciamo l’impatto doloroso che le misure determinano sulle attività economiche e per questo siamo al lavoro costantemente per mitigarne gli effetti” sulle attività economiche che hanno subito le misure degli ultimi DPCM varati in seguito alla seconda ondata dell’emergenza Coronavirus. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in audizione sulla manovra davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

“Siamo pronti a confrontarci con le forze politiche che in Parlamento vorranno avere un approccio costruttivo, a partire dal rinvio delle scadenze tributarie e dalle altre misure che sarà possibile introdurre in questo decreto”.

Riferendosi alle risorse che arriveranno dal nuovo scostamento di bilancio e che saranno destinate al rinvio delle scadenze fiscali nel Dl Ristori Quater, “stiamo pensando di estendere questa misura non solo ai settori oggetto delle misure restrittive ma a tutti i settori economici che avranno avuto perdite“, ha detto Gualtieri sottolineando che “la manovra di bilancio ha un valore di circa 39 miliardi”. Al netto del nuovo scostamento siamo a oltre 70 miliardi di stimolo espansivo.

Il Governo “valuterà l’opportunità di modificare la previsioni macroeconomiche per il 2021-2023″, ha aggiunto il titolare del Tesoro per il quale “le possibilità di ripresa del 2021 sono ancora aperte anche mettendo in conto un avvio di anno più contrastato di quanto precedentemente ipotizzato”