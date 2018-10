Risparmio, Mattarella: che la gestione sia saggia e trasparente

editato in: da

(Teleborsa) – Nella 94esimaGiornata Mondiale del Risparmio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che “i risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un elemento di forza che va accuratamente tutelato. Esso, unito all’equilibrio dei bilanci pubblici – espressamente richiamato dalla costituzione – è condizione essenziale dell’esercizio dell’effettiva sovranità del paese”.

“La gestione del risparmio da parte dello Stato, delle imprese bancarie, degli intermediari finanziari, – ha continuato il Capo dello Stato – costituisce il motore di uno sviluppo responsabile e sostenibile, un elemento centrale dell’esercizio del credito e deve obbedire a regole di assoluta trasparenza, di saggia amministrazione delle risorse, di protezione di depositi e investimenti“.

Presenti Giovanni Tria, ministro dell’Economia e delle Finanze; Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia; Giuseppe Guzzetti, presidente dell’Acri; Antonio Patuelli, presidente dell’ABI – Associazione Bancaria Italiana.

Secondo Guzzetti “il risparmio privato non può venire sacrificato sull’altare del debito pubblico”, “è innanzitutto responsabilità del Governo di non mettere a rischio il risparmio degli italiani”. “Il risparmio privato degli italiani è considerato da Moody’s elemento di forte stabilità del sistema. Questo risparmio nelle ultime settimane è già stato significativamente ridotto”, ha avvertito il presidente dell’Acri segnalando anche che in Italia c’è un clima di odio che sta avvelenando la democrazia. “Affido a voi, classe dirigente del paese l’urgenza di una riflessione ma, soprattutto, di comportamenti e di atti che fermino questa deriva che mina alle radici la nostra democrazia”.

Guzzetti ha poi parlato dei casi di “mala gestio” nella finanza, che “esigono sanzioni severe ed esemplari, anche a protezione dell’immagine della stragrande maggioranza di coloro che hanno operato e operano correttamente. Ristabilire una sana interlocuzione tra etica e finanza, il che vuol dire corretto impiego del risparmio, di cui la finanza si alimenta, può aiutare a recuperare una corretta relazione tra finanza ed economia reale. La cattiva finanza guarda alle problematiche reali con un approccio esclusivamente speculativo, concentrandosi tendenzialmente sui riflessi a breve termine degli scenari con cui la comunità si confronta. Questo comportamento finisce con il costituire una causa non secondaria nella crescita dell’instabilità dell’intero sistema”.